balla sui tavoli e si rompe il braccio porta in tribunale il locale ma perde

Una donna sale sui tavoli di una discoteca per ballare, ma cade e si frattura il braccio. Dopo l’incidente, ha presentato una richiesta di risarcimento di 26mila euro contro il locale, sostenendo di aver subito danni. Tuttavia, il tribunale ha respinto la sua richiesta, stabilendo che il locale non è responsabile dell’incidente.

Sale sul tavolo a ballare in discoteca, cade e si rompe il braccio: chiede 26mila euro di danni ma i giudici le dicono no. È quanto accaduto a una cliente della discoteca Geko di San Benedetto, che dopo essersi fatta male durante una serata aveva chiesto di essere risarcita. Ma la Corte d’appello di Ancona ha chiuso definitivamente la partita: nessun danno da pagare. Per i giudici non è stata provata la dinamica raccontata dalla cliente e quindi non è dimostrato alcun nesso tra il locale e l’incidente. La vicenda risale alla notte del 12 settembre 2021, intorno alle tre e mezza. La donna aveva raccontato di essere stata travolta dalla folla mentre ballava sulla pedana della pista e di essere caduta urtando un bancale non fissato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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