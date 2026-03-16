Bach Llobet e Tarrega | concerto per chitarra del maestro Giancarlo Dipierro

Domenica 22 marzo 2026 alle 18.00 presso la Chiesa di San Benedetto a Brindisi si terrà il concerto intitolato “Dedicatoria” eseguito dal maestro Giancarlo Dipierro. Il chitarrista, attivo sia in Italia che all’estero, si esibirà con un programma dedicato a Bach, Llobet e Tarrega. L’evento si svolge nella cornice di un appuntamento musicale che coinvolge il pubblico locale.

BRINDISI - Domenica 22 marzo 2026, alle ore 18.00, presso la Chiesa di San Benedetto a Brindisi, si terrà il concerto “Dedicatoria” del maestro Giancarlo Dipierro, chitarrista che svolge un 'intensa attività concertistica in Italia e all'estero, collaborando con istituzioni come Camerata Musicale Barese, Fondazione Piccinni, Eurorchestra, Accademia Tadini, Falaut Festival, Gitarren Tage di Vaihingen e Festival della Valsesia, come solista e in duo con Antonino Maddonni. Il repertorio del concerto per chitarra spazia dalle musiche di Bach (Sonata per violino BVW 1001 trasc. per chitarra), Llobet (3 Canciones Populares Catalanas), Tarrega, Villa-Lobos e Depreter. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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