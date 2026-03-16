Stefano Baccelli si dice deluso per l’esito delle Primarie del Campo largo, ma annuncia che continuerà a contribuire. La sua reazione si percepisce chiaramente nel tono e nell’espressione, mentre si prepara a rimanere impegnato nel percorso politico. Dall’altra parte, una candidata si mostra soddisfatta del risultato ottenuto nella zona della Darsena, manifestando gioia per il successo raggiunto.

E’ palpabile la delusione sul volto e nella voce di Stefano Baccelli, ‘il grande sconfitto’ delle Primarie del Campo largo. Ma questa delusione personale non scalfisce la sua convinzione di poter rimettere un rappresentante del centrosinistra sulla poltrona di sindaco, cosa che non accadeva dai tempi di Betti. "Non posso negare – commenta a caldo Stefano Baccelli – che confidavo in un esito diverso, ma accetto il risultato partendo da un dato che fa ben sperare tutti. Quasi 3.000 cittadini sono andati a votare. Non accadeva dal 2013, dai tempi del Betti, che non si raggiungevano numeri del genere, tanto più in un periodo come stiamo vivendo adesso di disaffezione dal voto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Baccelli: "Deluso, ma adesso darò il mio contributo". Serafini: "Contenta del risultato nella mia Darsena"

Articoli correlati

Viareggio, è il giorno delle primarie del centrosinistra: scelta fra Maineri, Serafini e BaccelliViareggio, 15 marzo 2026 – È il giorno delle primarie del centrosinistra, strumento scelto dal Campo largo – coalizione che include Sinistra...

Elezioni Comunali a Viareggio: primarie centrosinistra tra Maineri, Baccelli e Serafini. Dove e quando si votaVIAREGGIO (LUCCA) – Domani, domenica 15 marzo 2026, dalle 8 alle 20, primarie di coalizione per il centrosinistra in vista delle Comunali di...