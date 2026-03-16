Avellino-Sudtirol trentunesima giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Nella trentunesima giornata di Serie B 20252026, si sfidano Avellino e Sudtirol. Gli irpini cercano di consolidare la salvezza, mentre gli altoatesini puntano alla zona playoff. La partita si svolge in un contesto di classifica ancora aperto, con entrambe le squadre che vogliono ottenere punti importanti. La sfida è in programma e sarà trasmessa su canali dedicati.

Gara valida per la trentunesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. Gli irpini cercano conferme e continuità per la salvezza, mentre gli altoatesini sognano la zona playoff. Avellino-Sudtirol si giocherà mercoledì 18 marzo 2026 alle ore 20 presso lo stadio Partenio. AVELLINO-SUDTIROL: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE L’umore in casa degli irpini è alle stelle per le due vittorie consecutive contro Padova ed Entella che ha permesso loro di fare un decisivo scatto verso la salvezza. La squadra di Ballardini punta al terzo successo consecutivo per blindare l’obiettivo. Per gli altoatesini la trasferta in Irpinia rappresenta un bel banco di prova. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

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