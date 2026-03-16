Gli agenti di polizia in Lombardia effettueranno numerosi controlli con autovelox mobili sulle strade principali durante questa settimana. Le operazioni riguarderanno varie aree della regione, con l'obiettivo di verificare la velocità dei veicoli in transito. I controlli sono programmati in diverse fasce orarie e località, coinvolgendo più pattuglie sul territorio.

L'elenco completo delle postazioni che saranno allestite sulle principali arterie della regione fino a domenica 22 marzo Anche questa settimana saranno numerosi i controlli che verranno effettuati dagli agenti di polizia sulle principali strade della Lombardia con l'ausilio degli autovelox mobili. Ecco, comunque, l'elenco completo delle postazioni che verranno allestite dagli uomini in divisa lungo le principali arterie della regione a partire da oggi, lunedì 16, e fino a domenica prossima, il 22 marzo 2026: SondrioToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Il Soroptimist Club Valchiavenna dona ai Carabinieri la valigetta “Una stanza tutta per sé. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Una raccolta di contenuti su Autovelox mobili

Temi più discussi: Autovelox mobili: tutti i controlli della settimana in Lombardia; Autovelox e Ufficio Mobile di Prossimità: postazioni dal 9 al 15 marzo / Notizie / Novità / Homepage; Autovelox mobili in Lombardia, controlli della velocità. Ecco dove e quando sono fino a domenica 15 marzo; Autovelox mobili nel Lazio, l'elenco delle postazioni nella settimana che va dal 9 al 15 marzo.

Controllo della velocità e autovelox mobili in Lombardia. Ecco dove e quando sono fino a domenica 22 marzoI limiti da rispettare su strade e autostrade, multe e taglio pesante dei punti patente per schiaccia troppo il pedale. Sanzioni degli autovelox fissi quando e come sono contestabili: le nuove norme ... ilgiorno.it

Autovelox mobili in Lombardia, controlli della velocità. Ecco dove e quando sono fino a domenica 15 marzoMilano, 10 marzo 2026 – Secondo il ministro dei Trasporti Matteo Salvini gli autovelox gestiti dai Comuni sono meno di 4mila e in regola con l'omologazione la metà. I Comuni hanno tempo per inserire, ... ilgiorno.it

#Autovelox | Elenco delle postazioni mobili da lunedì #9marzo a domenica #15marzo Moderare la #velocità e rispettare i limiti per la nostra #sicurezza e quella degli altri! buff.ly/Uzm4vvn #Luceverde. x.com

L'elenco delle postazioni degli autovelox mobili nel Lazio dal 9 al 15 marzo 2026, con informazioni aggiornate sulle strade monitorate nella regione Lazio - facebook.com facebook