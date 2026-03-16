Autovelox bancomat comunale del Piratello

Un cittadino di Imola ha scritto una lettera aperta al Sindaco per discutere di un verbale di contestazione relativo all’autovelox installato nel quartiere Piratello. La comunicazione riguarda la ricezione di un verbale e solleva dubbi sulla procedura adottata. La lettera è stata resa pubblica e condivisa con il pubblico, evidenziando la questione dell’autovelox e del bancomat comunale.

di Armando Manocchia – Lettera aperta al Sindaco di Imola a proposito di un verbale di contestazione di violazione del codice della strada per aver osato superare di 1 kmh il limite di velocità di fronte al rilevatore PROJECTAUTOMATION K53800SPEED – ‘approvazione’ Min. Trasp. N549 del 21.12.21 matricola PASPEED n22023030932 – leggasi Bancomat comunale del Piratello. Se i soldi ingiustamente sottratti venissero impiegati per lo scopo previsto dalla legge, non impegnerei il Suo e il mio preziosissimo tempo in questa riprovevole questione. Premetto che non ne faccio una questione politica e tanto più idelogica perché, anche se tardi, ho preso atto che i politici sono come i ‘ladri di Pisa, i quali, di notte rubano insieme e di giorno fan finta di litigare’. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Autovelox, bancomat comunale del Piratello Articoli correlati Leggi anche: 15mila multe in due mesi, bufera autovelox al Piratello Autovelox, vinto il primo ricorso a Imola. Multe boom al Piratello: incassi, ricorsi e protesteImola, 13 marzo 2026 – Sono ormai diventati un caso gli autovelox al Piratello, ritarati lo scorso novembre con il limite di velocità sceso da 70 a... Contenuti utili per approfondire Autovelox bancomat comunale del... Temi più discussi: Autovelox implacabile: oltre 200mila euro di multe in soli due mesi; Autovelox, concessione scaduta: in tangenziale rilevatori spenti (e 260mila euro di multe in meno nelle casse comunali); Multe per 43 milioni in un anno (+18%): i Comuni padovani aumentano gli incassi; Autovelox vinto il primo ricorso a Imola Multe boom al Piratello | incassi ricorsi e proteste. Caos autovelox, la Cassazione al Comune di Ventimiglia: «Rinunci ai ricorsi, gli apparecchi non sono omologati»La Corte di Cassazione torna sul caos autovelox. Lo scorso 7 ottobre, chiamata a pronunciarsi su un ricorso del Comune di Ventimiglia, nell'imperiese, ha invitato l’ente a rinunciare ai ricorsi ... corriere.it Battaglia legale contro gli autovelox: Non sono in regola: vanno sospesiL’associazione Altvelox diffida la Prefettura: Mancano documenti per gli impianti a Rimini e negli altri comuni ... ilrestodelcarlino.it #Lazio #Autovelox Controllo elettronico della #velocità dal #16marzo al #22marzo rispetta i limiti di velocità #viabiliLAZ x.com Verceia, autovelox spenti da oltre un anno: «Li riaccenderemo finite le verifiche» Sono impianti autorizzati, ma non omologati: «Controlli in corso con il fornitore». Ci sono ancora due ricorsi. Il sindaco: «Completati questi iter non ci saranno più pendenze» #lap - facebook.com facebook