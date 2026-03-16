Auto moto smarmittate e musica a tutto volume in piazzale Francia | I vigili senza pattuglie e quel ' chiami lei la polizia'

Alle 1:30 di notte, in piazzale Francia, si sono verificati numerosi episodi di disturbo causati da auto con musica a tutto volume, moto smarmittate che impennavano e veicoli elaborati che frenavano bruscamente in curva. La situazione ha portato alcuni residenti a chiamare le forze dell'ordine, ma i vigili non erano presenti con pattuglie in quel momento e alcuni passanti hanno suggerito di chiamare direttamente la polizia.

Sono infuriato e l'operatore di turno, ravvisando il reato di "disturbo della quiete pubblica" mi invita a chiamare (io) la polizia, manifestando la difficoltà a intervenire dei vigili urbani perché l'unica pattuglia in servizio di notte "è impegnata ad assistere Enel" per un guasto. Ovviamente già nei mesi scorsi, da me e altri residenti, sono state presentate denunce al commissariato ps e al comando cc. Il nulla. Fatti appelli con raccolta di firme e presentati al Consiglio di quartiere, da me ed altri regolari contribuenti di tasse nazionali e tributi locali. Il nulla. Questo è degrado allo stato puro, questa città non avrà mai speranza. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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