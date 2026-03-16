Auto finisce sotto un furgone che trasporta gasolio | paura sulla statale

Questa mattina, alle 7.10, a Codroipo, un’auto è finita sotto un furgone che trasportava gasolio lungo la statale, vicino a via Pordenone 72 e al locale Easy Caffè and Food. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma al momento non sono stati comunicati dettagli sulle condizioni delle persone coinvolte. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere le operazioni di soccorso.

Incidente questa mattina, lunedì 16 marzo: un’auto è rimasta incastrata sotto un furgone che trasportava gasolio. L’impatto ha provocato rallentamenti alla circolazione per circa un’ora Attimi di paura questa mattina, intorno alle 7.10, a Codroipo. Un’auto è rimasta coinvolta in un incidente con un furgone che trasportava gasolio lungo la statale, all’altezza di via Pordenone 72, nei pressi del locale Easy Caffè and Food. Secondo le prime informazioni, la vettura sarebbe finita sotto il mezzo commerciale. L’impatto ha causato momenti di forte preoccupazione tra gli automobilisti in transito. All’interno dell’auto si trovava una sola persona, che è riuscita a uscire autonomamente dall’abitacolo subito dopo l’incidente. 🔗 Leggi su Udinetoday.it Articoli correlati Incidente tra auto e furgone sulla Statale 7: una donna ferita trasporta in ospedaleUn grave incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi lungo la Strada Statale 7, poco dopo Massafra, all’altezza del chilometro... Paura sulla Statale, scontro tra due auto: una finisce contro la pompa di benzinaUn brutto incidente avvenuto sabato pomeriggio, 27 dicembre, lungo la strada statale 237 ha coinvolto due auto, che si sono accidentalmente scontrate. Oración para Atraer Dinero Rápido Cambió Mi..... Tutto quello che riguarda Auto finisce Temi più discussi: Pauroso schianto in galleria a Vittorio Veneto: auto finisce sotto un mezzo pesante; Auto finisce sotto un tir, guidatore anziano resta intrappolato tra le lamiere: estratto vivo dai vigili del fuoco; Frontale sulla via Emilia, auto finisce sotto un camion: donna estratta dalle lamiere; Tragedia a Roma: il freno a mano si guasta, l'auto travolge e uccide un 80enne. Auto finisce sotto un furgone carico di gasolio, conducente sotto chocCODROIPO - Si schianta contro un furgone e rimane incastrato. Poteva avere conseguenze ben più gravi l’incidente stradale avvenuto ... msn.com Sfugge alla madre e finisce sotto un’auto: dramma a Prato per una bimba di 5 anniGrave incidente stradale a Prato nella mattinata di domenica. Intorno alle ore 11, in una via nella frazione di Tavola, a sud della città, una bambina di 5 anni è stata investita da un’automobile ment ... msn.com Incidente sul ponte che collega Salerno a Pontecagnano Auto finisce sul marciapiede salernonotizie.it - facebook.com facebook Salento, la #lite per un’auto finisce a colpi fucile: un ferito x.com