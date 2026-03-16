Auto da corsa sul ponte ' malato' | il racconto del caos viabilità a Madonnella

Domenica di caos per gli automobilisti baresi durante la prima edizione del Trofeo Città di Bari. Le auto da corsa hanno sfilato su un circuito temporaneo installato sul ponte di Madonnella, provocando disagi alla viabilità. La gara si è svolta nel pomeriggio, coinvolgendo il traffico del lungomare e delle zone limitrofe, con molte strade chiuse temporaneamente al traffico.

È stata una domenica di passione per gli automobilisti baresi. La giornata di ieri, segnata dal rombo dei motori della prima edizione del Trofeo Città di Bari, ha visto i bolidi da corsa sfidarsi su un mini circuito cittadino nelle zone del lungomare di Bari, a ridosso del quartiere Madonnella. La giornata è stata contrassegnata dalla grande folla di appassionati di motori giunti sul posto, ma anche dal disappunto dei cittadini (e dei residenti del rione) che si sono trovati imbottigliati nel traffico. La chiusura al transito del ponte Garibaldi e delle strade limitrofe, infatti, ha generato la congestione della viabilità. Molti automobilisti sono rimasti spiazzati dalla situazione: non erano a conoscenza dei blocchi al traffico. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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