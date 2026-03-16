Auto | a Roma arriva un super weekend dell' usato con offerte imperdibili

A Roma si avvicina un fine settimana dedicato alle auto usate, con un evento che si svolgerà il 21 e 22 marzo. Durante queste due giornate saranno presenti più di 1000 vetture certificate e garantite, pronte per essere acquistate a condizioni particolari. L’evento si terrà in diverse location della città, attirando appassionati e acquirenti interessati a offerte esclusive.

Roma si prepara ad accogliere uno degli eventi più importanti dedicati all’auto. Segnate le date sul calendario: sabato 21 e domenica 22 marzo saranno due giornate straordinarie con oltre 1000 auto usate certificate e garantite, disponibili a condizioni speciali. Valentino Automobili organizza il “Super Weekend Usato Valentino”. Per questa speciale occasione, i tre Mega Store della concessionaria Volkswagen di Roma - in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911 e via Tuscolana 1233 - resteranno aperti con orario continuato dalle 9.00 alle 20.00. Durante il weekend i clienti potranno approfittare di offerte esclusive: extra sconto di 500 euro su tutta la gamma usato Volkswagen, scaricando qui il voucher dedicato. 🔗 Leggi su Romatoday.it Articoli correlati Un mare di offerte per chiudere l’anno in bellezza: super weekend da Lidl, approfittane subitoSarà un fine settimana davvero esplosivo da Lidl, con le offerte più interessanti e gustose, a prezzi super competitivi. Samsung Galaxy S26: la nuova serie AI con offerte imperdibiliIl debutto della serie Samsung Galaxy S26 segna un passo decisivo per il colosso coreano. Da ROMANA AUTO fino al 29 Marzo EXTRASCONTO 22% su tutte le auto usate e km0 Contenuti utili per approfondire Auto a Roma arriva un super weekend... Discussioni sull' argomento Arriva la polizia e scaricano la droga nel water. Nel magazzino dello spaccio trovata pure una pistola; Roma, corteo Non una di meno: slogan minacciosi contro i pro vita; Pass ZTL Roma auto elettriche 2026: costi, fasce e casi tipo; Al Sinigaglia arriva la Roma: i primi divieti già da sabato mattina. Auto in fuga provoca un incidente a Roma, sterminata una famigliaMorti padre, madre e figlio. Arrestate le tre persone che sfuggivano a un controllo. Le vittime rientravano da una festa (ANSA) ... ansa.it Stellantis sta richiamando migliaia di auto del proprio gruppo che montano il motore diesel 1.5 BlueHDi: ecco l'elenco delle vetture interessante. https://auto.everyeye.it/notizie/motore-1-5-bluehdi-stellantis-migliaia-richiami-fiat-peugeot-elenco-auto-865458. - facebook.com facebook Cassino, così muore la fabbrica-gioiello: è il suo peggior anno. Nel ’17 produceva 135mila auto, ora è fermo a 19mila. Niente veri modelli nuovi, restano Giulia e Stelvio senza grandi volumi. Tra diretti e indotto lavorano in cinquemila. @andtundo x.com