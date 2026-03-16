Auditel | l’analisi degli ascolti tv di Domenica In Verissimo e Amici | Domenica 15 marzo 2026

Sabato 15 marzo 2026, sono stati trasmessi diversi programmi televisivi nel pomeriggio. Domenica In, Verissimo e Amici hanno registrato i loro ascolti, mentre le cifre ufficiali sono state diffuse dall’Auditel. Questi dati mostrano come sono andati i programmi più seguiti in quella fascia oraria, offrendo uno sguardo sulla presenza del pubblico davanti allo schermo. I numeri sono stati pubblicati e analizzati nei dettagli.

Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, domenica 15 marzo 2026? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv della puntata di Amici, ma anche i risultati ottenuti da Verissimo, Domenica In, Amici e degli altri programmi andati in onda sulle varie reti televisive. Dati Auditel e ascolti tv di Domenica In, Amici e Da noi a Ruota Libera del 15 marzo 2026. È lunedì, e come ogni inizio settimana noi di SuperGuidaTv vi aggiorniamo sui dati Auditel relativi a quelli che sono gli andamenti degli ascolti tv dei vari programmi che arricchiscono l’offerta televisiva della fascia pomeridiana, quella del preserale e quella in access prime time della domenica. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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Auditel ha diffuso i dati sugli ascolti tv del 2025, rilevati con il metodo tradizionale e quindi confrontabili con il 2024. Il gruppo Mediaset chiude l’anno davanti alla Rai sia nelle 24 ore sia in prima serata, mentre continua il calo generale del pubblico televisivo. T - facebook.com facebook

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