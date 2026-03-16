Attacco su una base italiana in Kuwait Tajani | Non ci facciamo intimidire le nostre missioni continuano

Una base militare italiana in Kuwait, situata ad Ali Al Salem, è stata attaccata da droni per la quarta volta nel giro di poche settimane. L’attacco ha coinvolto la struttura dove è presente anche un contingente italiano, ma non sono stati segnalati feriti o danni significativi. Il governo italiano ha confermato che le operazioni continueranno nonostante gli episodi ripetuti.

Per la quarta volta in poche settimane una base militare nel Golfo torna nel mirino dei droni. A essere colpita è stata la base di Ali Al Salem, in Kuwait, dove opera anche un contingente italiano. Non c'è stato alcun ferito tra i militari italiani. Nel frattempo il governo ribadisce che le missioni continueranno nonostante la crescente tensione nella regione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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