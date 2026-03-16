Attacco su base italiana in Kuwait Tajani | Non ci facciamo intimidire le nostre missioni continuano

Una base militare nel Kuwait, Ali Al Salem, è stata colpita da droni per la quarta volta in poche settimane. L’attacco ha coinvolto anche le forze italiane presenti sul posto. Il ministro degli Esteri ha dichiarato che l’Italia non si farà intimidire e che le missioni continueranno senza sosta. La situazione rimane tesa, con interventi di difesa rafforzati e nessuna comunicazione su eventuali danni o vittime.

Per la quarta volta in poche settimane una base militare nel Golfo torna nel mirino dei droni. A essere colpita è stata la base di Ali Al Salem, in Kuwait, dove opera anche un contingente italiano. Non c'è stato alcun ferito tra i militari italiani. Nel frattempo il governo ribadisce che le missioni continueranno nonostante la crescente tensione nella regione. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Attacco su una base italiana in Kuwait, Tajani: “Non ci facciamo intimidire, le nostre missioni continuano”Per la quarta volta in poche settimane una base militare nel Golfo torna nel mirino dei droni. Attacco contro base italiana in Kuwait: distrutto un drone. Tajani: «Non ci facciamo intimidire, le nostre missioni continuano». Cosa sta succedendoUn attacco con un drone ha colpito questa mattina la base di Ali Al Salem, in Kuwait, che ospita mezzi e militari statunitensi e italiani. Tutti gli aggiornamenti su Attacco su base italiana in Kuwait... Temi più discussi: Cosa sappiamo sull’attacco con un drone alla base italiana in Kuwait; Attacco con un drone a base italiana in Kuwait, nessun ferito. Tajani: Non ci faremo intimorire; Drone iraniano colpisce base italiana in Kuwait: Distrutto un velivolo indispensabile per le nostre operazioni; Base italiana in Kuwait colpita da un drone iraniano, non ci sono feriti ma un mezzo è stato distrutto. Attacco su una base italiana in Kuwait, Tajani: Non ci facciamo intimidire, le nostre missioni continuanoPer la quarta volta in poche settimane una base militare nel Golfo torna nel mirino dei droni. A essere colpita è stata la base di Ali Al Salem, in Kuwait, dove opera anche un contingente italiano. No ... fanpage.it Guerra, attacco alla base italiana in Kuwait. Tajani: «Le missioni continuano». Ma su Hormuz c'è il no di Meloni agli UsaROMA - Un altro incubo che si materializza sotto forma di un drone iraniano Shahed piovuto sulla base Ali Al Salem in Kuwait, dove è di stanza un contingente italiano al fianco di ... ilgazzettino.it 'Kuwait, raid sulla base italiana'. Questa e altre #notizie, oggi #16marzo in #primapagina, nella nostra #rassegnastampa. x.com 'Kuwait, raid sulla base italiana'. Questa e altre notizie, oggi in prima pagina, nella nostra rassegna stampa. - facebook.com facebook