Atletico fino alla fine Pari all’ultima curva

Da ilrestodelcarlino.it 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Atletico Ascoli ha pareggiato 1-1 contro l’UNI 1 alla fine della partita, con il gol arrivato all’ultima curva. La squadra schierata con modulo 4-3-3 ha visto in campo Gariti tra i pali, con difesa composta da D’Alessandris, Tondi, Amadio e Morelli. A centrocampo Bordi, Cantisani, Binaco e nelle fasi finali le sostituzioni di Marianelli, Buchel, Della Pietra, Ramceski e Lancioni.

UNI 1 ATLETICO ASCOLI 1 UNI (4-3-3): Gariti; D’Alessandris, Tondi, Amadio, Morelli; Bordi, Cantisani (34’st Marianelli), Binaco (19’st Buchel); Persichini (30’st Della Pietra), Manu (39’st Ramceski), Valle (10’st Lancioni). A disp.: Tonelli, Pettorossi, Grassetti, Ippoliti. All.: Andrea Casciotti. ATLETICO ASCOLI (3-5-2) Di Giorgio; Mazzarani, D’Alessandro (35’st Bucco), Nonni (10’st Feltrin); Carbone; Forgione (14’st Vechiarello), Coppola (18’st Didio), Sbrissa (27’st Muro), Sardo; Maio, Minicucci. A disp.: Viganò, De Santis, Camilloni, Antoniazzi. All.: Simone Seccardini. Reti: 4’pt Manu, 50’ st Sardo. Arbitro: Nencioli di Prato. Note – Spettatori 300 circa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

atletico fino alla fine pari all8217ultima curva
© Ilrestodelcarlino.it - Atletico fino alla fine. Pari all’ultima curva

Articoli correlati

Il trend in discesa sembra ormai una curva che andrà avanti fino alla fine del festivalLa seconda serata di Sanremo 2026 ha raccolto, in termini di total audience, una media di 9 milioni 53mila telespettatori, pari al 59.

Mister Andreoletti pensa positivo: «Ci abbiamo creduto fino alla fine. Pari che vale come una vittoria».Bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto? Mister Andreoletti in conferenza post Juve Stabia non ha dubbi: il pari vale più di quanto dica la classifica.

Geyik Avcs | Vahi Ormanda Balayan Macera | Efsane Deerslayer Hikayesi (Bölüm 1) - (Sesli Kitap)

Video Geyik Avc?s? | Vah?i Ormanda Ba?layan Macera | Efsane Deerslayer Hikayesi (Bölüm 1) - (Sesli Kitap)

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Atletico fino

Discussioni sull' argomento Occhio a Nico Gonzalez: doppietta con l'Atletico, qual è la situazione per il riscatto dalla Juve; Atletico Ascoli, Feltrin: A Pomezia gara aperta; Rissa in campo durante il derby: 23 espulsi in Cruzeiro-Atletico Mineiro; L'Atletico Madrid travolge il Tottenham di Tudor, il Galatasaray piega il Liverpool. Barcellona salvato da Yamal a Newcastle.

Occhio a Nico Gonzalez: doppietta con l'Atletico, qual è la situazione per il riscatto dalla JuveL’Atletico Madrid continua a raccogliere risultati positivi in Liga e centra la terza vittoria consecutiva battendo la Real Sociedad. Tra i protagonisti della serata spicca Nico Gonzalez, autore di un ... msn.com

Esplora notizie e video correlati all’argomento.