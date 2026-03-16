Atletico fino alla fine Pari all’ultima curva

L’Atletico Ascoli ha pareggiato 1-1 contro l’UNI 1 alla fine della partita, con il gol arrivato all’ultima curva. La squadra schierata con modulo 4-3-3 ha visto in campo Gariti tra i pali, con difesa composta da D’Alessandris, Tondi, Amadio e Morelli. A centrocampo Bordi, Cantisani, Binaco e nelle fasi finali le sostituzioni di Marianelli, Buchel, Della Pietra, Ramceski e Lancioni.

UNI 1 ATLETICO ASCOLI 1 UNI (4-3-3): Gariti; D’Alessandris, Tondi, Amadio, Morelli; Bordi, Cantisani (34’st Marianelli), Binaco (19’st Buchel); Persichini (30’st Della Pietra), Manu (39’st Ramceski), Valle (10’st Lancioni). A disp.: Tonelli, Pettorossi, Grassetti, Ippoliti. All.: Andrea Casciotti. ATLETICO ASCOLI (3-5-2) Di Giorgio; Mazzarani, D’Alessandro (35’st Bucco), Nonni (10’st Feltrin); Carbone; Forgione (14’st Vechiarello), Coppola (18’st Didio), Sbrissa (27’st Muro), Sardo; Maio, Minicucci. A disp.: Viganò, De Santis, Camilloni, Antoniazzi. All.: Simone Seccardini. Reti: 4’pt Manu, 50’ st Sardo. Arbitro: Nencioli di Prato. Note – Spettatori 300 circa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Atletico fino alla fine. Pari all’ultima curva Articoli correlati Il trend in discesa sembra ormai una curva che andrà avanti fino alla fine del festivalLa seconda serata di Sanremo 2026 ha raccolto, in termini di total audience, una media di 9 milioni 53mila telespettatori, pari al 59. Mister Andreoletti pensa positivo: «Ci abbiamo creduto fino alla fine. Pari che vale come una vittoria».Bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto? Mister Andreoletti in conferenza post Juve Stabia non ha dubbi: il pari vale più di quanto dica la classifica. Geyik Avcs | Vahi Ormanda Balayan Macera | Efsane Deerslayer Hikayesi (Bölüm 1) - (Sesli Kitap) Aggiornamenti e contenuti dedicati a Atletico fino Discussioni sull' argomento Occhio a Nico Gonzalez: doppietta con l'Atletico, qual è la situazione per il riscatto dalla Juve; Atletico Ascoli, Feltrin: A Pomezia gara aperta; Rissa in campo durante il derby: 23 espulsi in Cruzeiro-Atletico Mineiro; L'Atletico Madrid travolge il Tottenham di Tudor, il Galatasaray piega il Liverpool. Barcellona salvato da Yamal a Newcastle. Occhio a Nico Gonzalez: doppietta con l'Atletico, qual è la situazione per il riscatto dalla JuveL’Atletico Madrid continua a raccogliere risultati positivi in Liga e centra la terza vittoria consecutiva battendo la Real Sociedad. Tra i protagonisti della serata spicca Nico Gonzalez, autore di un ... msn.com Finisce 1-1 al "Pergolo" tra Atletico Martina e Hyria Calcio. Al vantaggio ospite firmato da Urbano nel primo tempo, risponde il capitano martinese in extremis. Gara nervosa e combattuta fino all'ultimo respiro. - facebook.com facebook Ufficiale il closing dell'operazione Apollo-Atletico Madrid. Approvato un aumento di capitale fino a 100 milioni di euro e nominato il nuovo CdA: tra i membri anche l'ex attaccante David Villa x.com