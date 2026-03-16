A Grottarossa, le forze dell'ordine hanno sequestrato un night club che funzionava illegalmente, nascosto dietro la denominazione di associazione culturale. Durante i controlli sono state trovate e sequestrate alcune linee guida destinate alle ragazze immagine. Il locale presentava gravi problemi di sicurezza e igiene, e non era in regola con le normative di legge.

Un night club abusivo è stato scoperto e posto sotto sequestro preventivo dalla Polizia di Stato nell’area di Grottarossa (Roma), a seguito di un’attività di monitoraggio sulle promozioni online di serate danzanti. L’operazione, condotta dagli agenti della Divisione Amministrativa della Questura, è stata avviata dopo aver individuato un’associazione culturale che, dietro la facciata di circolo per soci, organizzava eventi pubblici e serate notturne, pubblicizzate liberamente sui social network. Il locale è stato sequestrato per la sua natura abusiva e per le gravi carenze strutturali e di sicurezza riscontrate dagli inquirenti. Le indagini e... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Associazione culturale trasformata in night club a Grottarossa, trovato vademecum per le ragazze immagine

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