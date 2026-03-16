Assassin’s Creed | Noomi Rapace e Sean Harris si uniscono al cast della serie Netflix

Noomi Rapace e Sean Harris sono entrati nel cast della serie live-action di Assassin’s Creed prodotta da Netflix. Il progetto sta continuando a svilupparsi, con entrambe le attrici che si sono aggiunte al cast già annunciato. La produzione prosegue senza ulteriori dettagli sui ruoli o sulla data di uscita. La serie si basa sul famoso franchise videoludico e sta attirando l’attenzione degli appassionati.

Il progetto live-action di Assassin’s Creed targato Netflix prende sempre più forma. Dopo gli annunci iniziali, arrivano oggi, grazie ad un aggiornamento di Deadline, i nomi che vanno a completare un cast di alto profilo: Noomi Rapace, Ramzy Bedia, Sean Harris e Corrado Invernizzi sono ufficialmente parte della produzione. Gli attori si affiancheranno a Lola Petticrew, Toby Wallace, Zachary Hart, Laura Marcus e Tanzyn Crawford. Sebbene i dettagli sui ruoli siano ancora blindatissimi, la presenza di interpreti del calibro della Rapace e Harris (già volti noti del thriller internazionale) alza notevolmente l’aspettativa sulla qualità della serie. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Assassin’s Creed: Noomi Rapace e Sean Harris si uniscono al cast della serie Netflix Articoli correlati Assassin’s Creed | Tanzyn Crawford entra nel cast della serie NetflixNetflix ha annunciato un nuovo ingresso nel cast della serie live-action Assassin’s Creed: Tanzyn Crawford (nota per Game of Thrones: A Knight of the... Assassin's Creed sbarca in Italia: riprese in Toscana per la serie NetflixSono in corso a Camaldoli, in Casentino, le riprese dell'attesa serie Netflix: cosa sappiamo finora sul nuovo adattamento del videogame Ubisoft... Tutti gli aggiornamenti su Noomi Rapace Argomenti discussi: Assassin's Creed: Netflix svela altri quattro attori del cast della serie live-action. La serie TV di Assassin's Creed aggiunge 4 nuovi attori al cast di NetflixLa serie TV di Netflix dedicata alla serie videoludica di Assassin's Creed ha ora aggiunto quattro nuovi attori, come riportato da Variety. Vediamo chi sono. multiplayer.it Assassin Club: Daniela Melchior, Sam Neill e Noomi Rapace nello spy movie girato in ItaliaCome riportato da Deadline, Henry Golding (Crazy Rich Asians), Noomi Rapace (Prometheus), Sam Neill (Jurassic Park) così come la star rivelazione di The Suicide Squad: Missione Suicida Daniela ... cinema.everyeye.it