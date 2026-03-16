Assalto rossonero a Castro è il primo obiettivo per l’attacco

Un club rossonero ha messo nel mirino Santiago Castro come primo obiettivo per la fase di attacco nella prossima stagione. La trattativa si concentra sull’acquisto dell’attaccante, ma le richieste del Bologna, attuale squadra di Castro, complicano le negoziazioni e mettono in dubbio la possibilità di portarlo in rossonero. La situazione resta in evoluzione e non sono ancora stati definiti dettagli ufficiali.

Santiago Castro è diventato l’obiettivo principale di calciomercato di un club rossonero in vista della prossima stagione anche se le richieste del Bologna mettono in forte dubbio l’affare. Castro nel mirino di una big (Ansa Foto) – calciomercato.it Le ottime prestazioni di Castro, sia in Italia che in Europa, hanno messo portato l’attenzione di diverse big sull’attaccante argentino, pronto a valutare le offerte per lui alla fine del campionato in corso. Stando a quanto riferito da RTI Esporte, il Flamengo avrebbe messo nel mirino l’attaccante del Bologna con il tecnico Jardim che avrebbe messo Santiago Castro in cima alle preferenze per l’attacco della formazione rossonera. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Assalto rossonero a Castro, è il primo obiettivo per l’attacco Articoli correlati Leggi anche: Castro e Chiesa, Juve d’assalto. Spalletti chiede subito un big. Anche Pellegrino è un obiettivo Gatti Milan, primo assalto rossonero: la proposta recapitata alla Juventus per gennaio. Le ultimeIl colpo di scena più inatteso delle ultime ore si è consumato lontano dai riflettori, lungo l’asse Milano-Torino, riaccendendo la storica rivalità...