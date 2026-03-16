Asfalti e segnaletica da rifare | chiuso di notte sull' A1 il tratto fra i due caselli di Modena

Autostrade per l'Italia ha annunciato interventi di manutenzione sul tratto tra i due caselli di Modena, con lavori che richiederanno la chiusura notturna. Durante queste operazioni, saranno rifatti gli asfalti e la segnaletica, con modifiche temporanee alla viabilità. Le chiusure avranno effetto nelle ore notturne e sono state pianificate per limitare i disagi durante le ore di minor traffico.

Autostrade per l'Italia ha programmato una serie di interventi di manutenzione che comporteranno alcune modifiche temporanee alla viabilità notturna nel tratto modenese dell'A1 Milano-Napoli. I lavori, necessari per mantenere in efficienza l'infrastruttura, richiederanno la chiusura del segmento autostradale compreso tra i caselli di Modena Sud e Modena Nord in entrambe le direzioni, articolandosi in due diverse giornate per limitare al massimo i disagi al traffico. Il primo cantiere prenderà il via nella serata di mercoledì 18 marzo. A partire dalle ore 21:00 e fino alle 5:00 del mattino di giovedì 19 marzo, il tratto sarà interdetto alla circolazione per i veicoli diretti verso Milano, imponendo l'uscita obbligatoria alla stazione di Modena Sud. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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