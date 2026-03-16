ascolti tv ieri 15 marzo 2026 la ruota della fortuna contro affari tuoi imma tatarani contro chi vuol essere milionario tutti i dati

I dati Auditel di ieri, domenica 15 marzo 2026, mostrano che La Ruota della Fortuna ha superato Affari Tuoi nell’Access Prime Time, mentre Imma Tatarani ha battuto Chi vuol essere milionario nella prima serata. Le statistiche evidenziano le differenze di audience tra i programmi più seguiti nelle diverse fasce orarie diurna e serale.

Gli ascolti tv di ieri, domenica 15 marzo 2026, nelle fasce dell'Access Prime Time e della prima serata. Tanti e diversi i programmi che si sono sfidati, dalle fiction ai quiz, dai talk show all'approfondimento, da Affari Tuoi, condotto da Stefano De Martino su Rai1, a La Ruota della Fortuna, guidato da Gerry Scotti su Canale5. Ascolti tv ieri sera, 15 marzo 2026 Nella serata di ieri, domenica 15 marzo 2026, su Rai1 Imma Tataranni – Sostituto Procuratore 5 ha raccolto 4.073.000 spettatori, pari al 23.8% di share, risultando il programma più visto della serata. Su Canale5 Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo ha conquistato 1.679.000 spettatori con uno share del 13. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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