ascolti tv i dati del 15 marzo 2026

Bene la fiction Rai. Nella serata di ieri, domenica 15 marzo 2026, su Rai1 Imma Tataranni – Sostituto Procuratore 5 coinvolge 4.073.000 spettatori pari al 23.8% di share. Poi, in onda su Canale5 Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo registra 1.679.000 spettatori con uno share del 13.6%. Su Rai2 Paralimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 – Cerimonia di Chiusura porta a casa 640.000 spettatori (3.3%). Su Italia1 Le Iene presentano: Inside non va oltre 910.000 spettatori con il 7.8%. Su Rai3, dopo Presadiretta Open e la presentazione, Presadiretta conquista 962.000 spettatori pari al 5.3% (Presadiretta Più a.000 e il %). Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza 632. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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