Ascolti TV di domenica 15 marzo 2026 | Imma Tataranni domina la prima serata bene Che Tempo Che Fa e Affari Tuoi

Domenica 15 marzo 2026, gli ascolti televisivi vedono Imma Tataranni protagonista della prima serata con oltre 4 milioni di spettatori e il 23,8% di share. Su Rai1 la fiction supera la concorrenza, mentre su Canale 5 Chi Vuol Essere Milionario si ferma al 13%. Buoni risultati anche per Che Tempo Che Fa e Affari Tuoi, che ottengono ascolti significativi.

Selvaggia Lucarelli: “Sanremo era di destra. Lo scandalo di Signorini non danneggerà il Grande Fratello Vip” Romina Power contro l’allontanamento di Catherine Birmingham dai figli: «Come si può separare una mamma dai suoi figli?» La fiction di Rai1 supera i 4 milioni di spettatori e il 23.8% di share. Canale5 con Chi Vuol Essere Milionario si ferma al 13.6%. Nel preserale domina L’Eredità di Marco Liorni. Gli ascolti tv di domenica 15 marzo 2026 hanno visto il netto successo della fiction di Rai1 Imma Tataranni – Sostituto Procuratore 5, che conquista 4.073.000 spettatori pari al 23.8% di share, confermandosi il programma più visto della giornata. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

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Un'altra vittoria per Imma Tataranni! Il secondo appuntamento con la quinta stagione della fiction ottiene una media di ascolto di più di 4 milioni, pari a uno share del 23.8%. - facebook.com facebook

Il set di Imma Tataranni mi ha dato proprio tanto: leggerezza e amicizia. Barbara Ronchi, insieme a Francesco Amato, hanno raccontato la quinta stagione della fiction tratta dai romanzi di Mariolina Venezia, a Hollywood Party, in podcast su RaiPlay Sound bit.l x.com