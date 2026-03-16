Ascolti TV 15 marzo | chi ha vinto tra Imma Tataranni e il Milionario?

Da ilsipontino.net 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 15 marzo 2026, la domenica televisiva ha visto confrontarsi due programmi: la serie “Imma Tataranni” su Rai1 e “Il Milionario” su Canale 5. Entrambe le reti hanno trasmesso le loro rispettive produzioni, cercando di conquistare il pubblico. La sfida tra le due emittenti ha attirato l’attenzione degli spettatori e degli analisti degli ascolti televisivi.

La domenica televisiva del 15 marzo 2026 ha proposto una nuova sfida tra le ammiraglie della televisione italiana, con Rai1 e Canale 5 ancora una volta al centro della battaglia degli ascolti. La prima serata ha visto confrontarsi due proposte molto diverse tra loro: da una parte Imma Tataranni, una delle fiction più seguite del panorama televisivo italiano, dall’altra "il ritorno in grande stile di "Chi vuol essere milionario? - Il Torneo", uno dei quiz più celebri della TV guidato da Gerry Scotti. Come spesso accade nella domenica sera televisiva, il pubblico si è diviso tra racconto seriale e intrattenimento classico, premiando in modo netto uno dei due programmi. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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