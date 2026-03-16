Ascolti TV 15 marzo | chi ha vinto tra Imma Tataranni e il Milionario?

Il 15 marzo 2026, la domenica televisiva ha visto confrontarsi due programmi: la serie “Imma Tataranni” su Rai1 e “Il Milionario” su Canale 5. Entrambe le reti hanno trasmesso le loro rispettive produzioni, cercando di conquistare il pubblico. La sfida tra le due emittenti ha attirato l’attenzione degli spettatori e degli analisti degli ascolti televisivi.

La domenica televisiva del 15 marzo 2026 ha proposto una nuova sfida tra le ammiraglie della televisione italiana, con Rai1 e Canale 5 ancora una volta al centro della battaglia degli ascolti. La prima serata ha visto confrontarsi due proposte molto diverse tra loro: da una parte Imma Tataranni, una delle fiction più seguite del panorama televisivo italiano, dall’altra "il ritorno in grande stile di "Chi vuol essere milionario? - Il Torneo", uno dei quiz più celebri della TV guidato da Gerry Scotti. Come spesso accade nella domenica sera televisiva, il pubblico si è diviso tra racconto seriale e intrattenimento classico, premiando in modo netto uno dei due programmi. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Ascolti TV 15 marzo: chi ha vinto tra Imma Tataranni e il Milionario? Articoli correlati Ascolti tv ieri domenica 15 marzo chi ha vinto tra Imma Tataranni, Chi vuol essere Milionario, Fazio e Le IeneLa Rai centra il tris nella giornata di domenica 15 marzo per quanto riguarda la battaglia degli ascolti tv. Ascolti tv ieri domenica 8 marzo chi ha vinto tra Imma Tataranni, Chi vuol essere Milionario, Le Iene e FazioLa Rai non centra il tris nella giornata di domenica 8 marzo per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. Altri aggiornamenti su Imma Tataranni Temi più discussi: Stasera in tv (15 marzo), Veronica Gentili cambia giorno e Gerry Scotti sfida Imma Tataranni 5; Ascolti tv dell’8 marzo, Imma Tataranni contro Gerry Scotti: chi ha avuto la meglio; Cold case del passato, fantasmi e nuove presenze: tutto sulla seconda puntata di Imma Tataranni 5; Imma Tataranni 5: la trama del terzo episodio. Ascolti tv ieri 15 marzo: Imma Tataranni vola e Gerry Scotti cade (anche contro De Martino). Le Iene ok senza Veronica GentiliLa fiction con Vanessa Scalera vola oltre i 4 milioni di spettatori, Chi vuol essere milionario al 13,6%, Affari Tuoi supera La Ruota: tutti i dati Auditel ... libero.it Ascolti tv, Imma Tataranni spegne il sogno de Il Milionario. Fazio vs Le Iene: ecco chi ha vintoLa fiction di Rai1 con Vanessa Scalera domina in prima serata e stacca Chi vuol essere milionario? - Il torneo di 10 punti di share. Flop per la cerimonia di chiusura delle Paralimpiadi ... affaritaliani.it Un'altra vittoria per Imma Tataranni! Il secondo appuntamento con la quinta stagione della fiction ottiene una media di ascolto di più di 4 milioni, pari a uno share del 23.8%. - facebook.com facebook Il set di Imma Tataranni mi ha dato proprio tanto: leggerezza e amicizia. Barbara Ronchi, insieme a Francesco Amato, hanno raccontato la quinta stagione della fiction tratta dai romanzi di Mariolina Venezia, a Hollywood Party, in podcast su RaiPlay Sound bit.l x.com