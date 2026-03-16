Ascolti TV 15 marzo 2026 | Imma Tataranni domina la serata bene Affari Tuoi nell’access

Da tivvusia.com 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La serata televisiva di domenica 15 marzo 2026 si apre con Imma Tataranni – Sostituto Procuratore su Rai 1, che ottiene il miglior ascolto della sera. Nell’access prime time, Affari Tuoi registra buoni risultati e si posiziona tra i programmi più seguiti. La programmazione si conclude con altre trasmissioni, ma è Imma Tataranni a catturare l’attenzione degli spettatori.

La serata televisiva di domenica 15 marzo 2026 vede dominare nettamente Imma Tataranni – Sostituto Procuratore su Rai 1, che conquista il pubblico con 4.073.000 spettatori e uno share del 23,8%. Più distanziato Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo su Canale 5, seguito da 1.679.000 spettatori con il 13,6% di share. Su Rai 2, la Cerimonia di chiusura delle Paralimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 intrattiene 640.000 spettatori, pari al 3,3%. Su Italia 1, dopo l’anteprima che registra 1.120.000 spettatori (5,6%), Le Iene presentano: Inside si ferma a 910.000 spettatori con il 7,8% di share. Su Rai 3, Presadiretta Open apre la serata con 880.000 spettatori (4,4%). 🔗 Leggi su Tivvusia.com

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