Ascolti TV 15 marzo 2026 | Imma Tataranni domina la serata bene Affari Tuoi nell’access

La serata televisiva di domenica 15 marzo 2026 si apre con Imma Tataranni – Sostituto Procuratore su Rai 1, che ottiene il miglior ascolto della sera. Nell’access prime time, Affari Tuoi registra buoni risultati e si posiziona tra i programmi più seguiti. La programmazione si conclude con altre trasmissioni, ma è Imma Tataranni a catturare l’attenzione degli spettatori.

La serata televisiva di domenica 15 marzo 2026 vede dominare nettamente Imma Tataranni – Sostituto Procuratore su Rai 1, che conquista il pubblico con 4.073.000 spettatori e uno share del 23,8%. Più distanziato Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo su Canale 5, seguito da 1.679.000 spettatori con il 13,6% di share. Su Rai 2, la Cerimonia di chiusura delle Paralimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 intrattiene 640.000 spettatori, pari al 3,3%. Su Italia 1, dopo l’anteprima che registra 1.120.000 spettatori (5,6%), Le Iene presentano: Inside si ferma a 910.000 spettatori con il 7,8% di share. Su Rai 3, Presadiretta Open apre la serata con 880.000 spettatori (4,4%). 🔗 Leggi su Tivvusia.com

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Una selezione di notizie su Imma Tataranni

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Un'altra vittoria per Imma Tataranni! Il secondo appuntamento con la quinta stagione della fiction ottiene una media di ascolto di più di 4 milioni, pari a uno share del 23.8%. - facebook.com facebook

Il set di Imma Tataranni mi ha dato proprio tanto: leggerezza e amicizia. Barbara Ronchi, insieme a Francesco Amato, hanno raccontato la quinta stagione della fiction tratta dai romanzi di Mariolina Venezia, a Hollywood Party, in podcast su RaiPlay Sound bit.l x.com