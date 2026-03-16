A Roma, un uomo di 22 anni proveniente dalla Tunisia è stato arrestato con l'accusa di rapina e spaccio di droga. L’arresto è stato possibile grazie a un riconoscimento diretto, in quanto l’individuo era stato identificato dal suo braccio ingessato, che lo differenziava in modo evidente durante le indagini. Le forze dell’ordine hanno eseguito l’arresto in città.

Furto aggravato, detenzione di sostanze stupefacenti e rapina sono le accuse che hanno portato all’arresto di un giovane tunisino di 22 anni nel centro di Roma. Il ragazzo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati allo spaccio, è stato identificato grazie a un dettaglio insolito: il braccio destro ingessato, immortalato dalle telecamere di sorveglianza durante una delle sue azioni criminali. L’arresto è stato eseguito dagli agenti della Polizia di Stato del I Distretto Trevi-Campo Marzio, dopo che il giovane aveva continuato a delinquere nonostante fosse sottoposto all’obbligo di firma imposto dall’Autorità giudiziaria. Le indagini e il riconoscimento decisivo Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il giovane tunisino è stato rintracciato a Ponte Sisto, nel cuore della movida romana. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Arrestato a Roma il "rapinatore ingessato", come è stato incastrato

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