arpex nuovo modello per gestire la crescita

Arpex ha avviato un processo di rafforzamento organizzativo e di ampliamento dell’organico, con l’obiettivo di gestire meglio la crescita. Sono stati introdotti nuovi modelli e procedure per migliorare l’efficienza interna. L’azienda sta assumendo nuove risorse per supportare le attività e ottimizzare i servizi offerti. L’intervento riguarda tutta la struttura, con un focus particolare sulla ridistribuzione delle responsabilità.

UN ARTICOLATO processo di rafforzamento organizzativo e di ampliamento dell’organico. È quello annunciato e avviato da Arpex, primario operatore italiano di soluzioni fotovoltaiche per il settore commerciale e industriale, a poco più di cinque mesi dall’ingresso nel capitale della società del fondo infrastrutturale britannico Pioneer Point Partners. Ingresso che aveva portato a un primo potenziamento del management e dell’assetto di governance di Arpex, fondata nel 2000 e con sede a Settimo Torinese. Nata come società attiva nell’ambito dell’automazione industriale, Arpex ha progressivamente ampliato il proprio perimetro operativo fino a entrare, nel 2009, nel settore energetico, individuando nella transizione verso le fonti rinnovabili una direttrice strategica di crescita. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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