Durante la cerimonia di chiusura delle Paralimpiadi 2026, Arisa ha cantato l’inno d’Italia, seguendo l’esempio di Laura Pausini. La performance si è svolta alla fine degli eventi sportivi, attirando l’attenzione di pubblico e media. La manifestazione ha concluso i giochi paralimpici che si sono svolti in diverse sedi, con una cerimonia che ha coinvolto numerosi artisti e atleti.

La cerimonia di chiusura delle Paralimpiadi 2026 è un rito imperdibile per gli amanti dello sport (e anche dello spettacolo). Dallo Stadio Olimpico del Ghiaccio di Cortina d’Ampezzo gli atleti che si sono sfidati nella scorsa settimana hanno salutato il pubblico che li ha seguiti con tanta passione e ammirazione, ricordandoci che è l’attività sportiva con i suoi successi e le sue difficoltà a rappresentare un ampio e sentito rito collettivo. Momento commovente e altissimo è stato il canto dell’ inno d’Italia, interpretato da Arisa dopo le polemiche rivolte alla versione di Laura Pausini in apertura delle Olimpiadi di Cortina 2026. Arisa canta l’inno d’Italia alla cerimonia di chiusura delle Paralimpiadi. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Arisa come Laura Pausini, l’inno d’Italia alla chiusura delle Paralimpiadi 2026 dopo le polemiche

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