Arezzo incidente stradale | automobilista muore avvolto dalle fiamme dopo essere finito contro una rimessa per attrezzi Che ha preso fuoco

Un automobilista di 71 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto ad Arezzo. L'uomo è finito contro una rimessa per attrezzi, che ha preso fuoco, e si presume sia stato avvolto dalle fiamme. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile salvarlo. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle autorità.

AREZZO – Aveva 71 anni: è morto, presumibilmente avvolto dalle fiamme, dopo un incidente stradale accaduto poco prima delle 10 di questa mattina, 16 marzo 2026, ad Arezzo, in località Policiano. Il 71enne era alla guida di un’auto che, per cause in corso di accertamento, è uscita di strada andando a finire contro una rimessa di attrezzi. In seguito all’incidente è divampato un incendio e le fiamme hanno avvolto l’auto e la rimessa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Arezzo, gli agenti della polizia locale e l’ambulanza infermieristica della Misericordia di Castiglion Fiorentino, oltre all’automedica. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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