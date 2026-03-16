Arbitri nel mirino Criscitiello attacca | Il campionato è falsato a monte

Il calcio italiano torna a discutere di arbitri, con Criscitiello che critica duramente il sistema, affermando che il campionato è falsato già dalla sua origine. La polemica si concentra sulla percezione di ingiustizie e decisioni discutibili durante le partite, alimentando il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori. La questione arbitrale resta al centro delle attenzioni nel mondo del calcio nazionale.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il tema arbitrale continua a far discutere il calcio italiano. Nel suo editoriale pubblicato su Sportitalia, Michele Criscitiello lancia un duro attacco alla gestione arbitrale e al sistema che governa le designazioni e le decisioni in campo. Secondo Michele Criscitiello, il problema non riguarda soltanto i singoli episodi ma una situazione più ampia che rischia di minare la credibilità dell’intero campionato. Nel suo intervento su Sportitalia, Michele Criscitiello scrive: «Decisioni che fanno infuriare tutti perché c’è una mediocrità generale nelle scelte arbitrali e la casta continua a pensare solo ai propri interessi. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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