A Aprilia, un ordigno risalente alla Seconda Guerra Mondiale è stato trovato e successivamente rimosso. Le autorità hanno avviato un'operazione di sicurezza che ha coinvolto il 21° Reggimento Genio, portando infine al brillamento dell’ordigno a Priverno. L’intervento si è concluso senza incidenti e senza danni.

Il ritrovamento di un ordigno bellico risalente al conflitto mondiale ha scatenato una complessa operazione di sicurezza ad Aprilia, conclusasi con il brillamento a Priverno. Le operazioni sono state portate a termine nel primo pomeriggio del 16 marzo 2026 dai militari del 21° Reggimento Genio Guastatori dell’Esercito. L’intervento è partito nelle primissime ore della mattinata con la costituzione del Centro Coordinamento Soccorsi in Prefettura, coinvolgendo Comune, vigili del fuoco e forze di polizia. La gestione della crisi ha richiesto una stretta collaborazione tra i vari enti locali e nazionali per garantire l’incolumità pubblica durante le fasi delicate dell’intervento. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Aprilia: ordigno WWII smaltito, 21° Genio in azione

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