Approvati gli emendamenti relativi al regolamento Srb e agli impianti radiodiffusione a Catania

In Consiglio comunale a Catania sono stati approvati gli emendamenti riguardanti il regolamento Srb e gli impianti di radiodiffusione. La proposta è stata presentata dalla IV Commissione Consiliare, presieduta dalla consigliera Gianina Ciancio. L’approvazione rappresenta un passaggio rilevante nel procedimento amministrativo relativo a queste normative. La discussione si è svolta durante la seduta consiliare odierna.

Saranno effettuate verifiche adeguate sulla sicurezza strutturale degli edifici che ospitano gli impianti tecnonologici radio “In Consiglio comunale a Catania è stato fatto un passo avanti importante. Esprimo viva soddisfazione per l’approvazione degli emendamenti che ho proposto alla IV Commissione Consiliare, presieduta dalla consigliera Gianina Ciancio. Un risultato fondamentale per la riformulazione del regolamento delle Srb e Impianti Radiodiffusione nel territorio comunale. Un atto politico e istituzionale per rendere il regolamento maggiormente rispondente alle reali esigenze del territorio catanese. Ringrazio i colleghi consiglieri di maggioranza e opposizione che hanno inteso condividere la validità tecnica e politica degli emendamenti proposti a beneficio della nostra città". 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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