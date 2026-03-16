Approvata in Kazakistan una nuova costituzione voluta dal presidente Toqaev

In Kazakistan, tramite referendum, è stata approvata una nuova costituzione richiesta dal presidente Toqaev. La modifica riguarda diversi aspetti del quadro istituzionale del paese e sarà implementata nei prossimi mesi. La consultazione popolare ha coinvolto i cittadini e ha portato all'adozione del testo costituzionale aggiornato. Ora il documento entrerà ufficialmente in vigore e sarà applicato nelle istituzioni nazionali.

Dalla morte nel gennaio 2022 di 238 persone durante un’ondata di proteste contro l’alto costo della vita, Toqaev sosteneva di voler costruire “un Kazakistan più giusto”, liberalizzando il sistema politico. Se il nuovo parlamento monocamerale rifiuterà per due volte di approvare le nomine ad altre cariche, il presidente potrà scioglierlo e promulgare temporaneamente atti con forza di legge. La libertà d’espressione, già sottoposta a forti limitazioni, “non potrà minare la moralità della società o violare l’ordine pubblico”. Sarà quindi ancora più facile vietare le manifestazioni antigovernative. Secondo l’ong per i diritti umani Human rights watch, la nuova costituzione “comporta restrizioni eccessive e ingiustificate alla libertà d’espressione, di associazione e di riunione pacifica”. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Approvata in Kazakistan una nuova costituzione voluta dal presidente Toqaev Articoli correlati Kazakhstan: approvata la nuova Costituzione con l’87,15 per cento dei voti a favoreL’87,15 per cento degli elettori del Kazakhstan che hanno preso parte al referendum nazionale di ieri, 15 marzo, ha votato a favore della nuova... Nuova legge artigianato approvata dal Pirellone, Cna: “Valutazione favorevole"Il Presidente Bozzini: “Servono regole, bandi e procedure adeguati alle piccole imprese lombarde per sostenerne la crescita nel tempo” Cna Lombardia... Tutto quello che riguarda Approvata in Kazakistan una nuova... Temi più discussi: Referendum in Kazakistan, approvata la nuova Costituzione che rafforza i poteri del presidente; KAZAKISTAN-UZBEKISTAN Gas e petrolio in Asia Centrale: la lezione della crisi della compagnia Uzbekneftegaz; Kazakistan, il risveglio delle steppe: referendum Kazakistan e la nuova Asia centrale; Il Kazakistan inizierà ad acquistare criptovalute e azioni per 350 milioni di dollari questa primavera. Approvata in Kazakistan una nuova costituzione voluta dal presidente ToqaevIn Kazakistan è stata approvata tramite referendum una nuova costituzione che secondo il presidente Qasym-Jomart Toqaev servirà a democratizzare il paese, ma che sembrerebbe in realtà rafforzare ulter ... internazionale.it In Kazakistan è stata approvata una nuova Costituzione, che rafforza ulteriormente i poteri del presidente autoritario TokayevDomenica in Kazakistan c’è stato un referendum nel quale gli elettori hanno votato in larga maggioranza per approvare una nuova Costituzione: è la seconda modifica alla Costituzione negli ultimi quatt ... ilpost.it Approvata dal cda la terza versione del documento per i soci. Scudo anti fallimento, via libera del “supervisore” alla proroga - facebook.com facebook Approvata la concessione d’uso all’Università Roma Tre dell’ex stabilimento Mira Lanza. L’intervento consentirà di recuperare un’area in stato di abbandono e di rispondere alla necessità di alloggi universitari pubblici. Info: ow.ly/Uzic50YtZN1 x.com