Apple lancia le AirPods Max 2 per un audio più smart

Apple ha annunciato il lancio delle nuove AirPods Max 2, cuffie wireless pensate per offrire un audio più intelligente. La presentazione avviene in un momento in cui l’azienda si prepara al suo cinquantesimo anniversario, proseguendo con le novità di prodotto. Le nuove AirPods Max 2 sono destinate a migliorare l’esperienza di ascolto grazie a funzionalità aggiornate rispetto ai modelli precedenti.

In vista del suo cinquantesimo compleanno Apple continua a lanciare novità. E dopo l’arrivo del MacBook Neo, ecco da Cupertino la news delle nuove AirPods Max 2, un aggiornamento delle cuffie over-ear premium che segna un bel passo avanti grazie al potente chip H2, già montato anche su modelli come AirPods Pro 2 e AirPods 4. Un miglioramento studiato per avere un'esperienza audio immersiva e intelligente, senza stravolgere il design del primo modello del 2020.? In vista del suo cinquantesimo compleanno Apple continua a lanciare novità. E dopo l’arrivo del MacBook Neo, ecco da Cupertino la news delle nuove AirPods Max 2, un aggiornamento delle cuffie over-ear premium che segna un bel passo avanti grazie al potente chip H2, già montato anche su modelli come AirPods Pro 2 e AirPods 4. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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