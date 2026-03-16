Apnee ostruttive nel sonno o OSAS chi rischia di più e perché sono pericolose

Le apnee ostruttive nel sonno, note come OSAS, si manifestano con russamenti rumorosi interrotti da pause respiratorie durante la notte. Chi ne soffre può sperimentare un riposo disturbato, con risvegli frequenti e sensazione di soffocamento, e in alcuni casi avverte la necessità di urinare più volte. Questi episodi sono più comuni in determinate fasce di età e tra persone con specifici fattori di rischio.

Russamento, interrotto da pause respiratorie, le cosiddette apnee. Il tutto, in una notte che spesso presenta anche un riposo non ristoratore e frammentato, a volte la necessità di urinare spesso, in altri casi risvegli con l’idea di soffocare. Chi soffre di Apnee Ostruttive del Sonno (il termino OSAS sta per Obstructive Sleep Apnea Syndrome) può andare incontro a quadri di questo tipo, con un impatto anche nella giornata successiva, con la classica sonnolenza accompagnata da irritabilità che diventa una costante delle ore diurne. Chi rischia di più. A leggere le stime, dal 2 al 6% degli adulti va incontro a quadri di questo tipo. Si tratta... 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Apnee ostruttive nel sonno o OSAS, chi rischia di più e perché sono pericolose Articoli correlati Apnee del sonno, perché la formazione dei medici va rafforzataLe apnee ostruttive del sonno sono sempre più presenti nella pratica clinica, ma la preparazione dei medici sulla patologia resta limitata. Rene, tumore in calo ma più letale: chi rischia di più e perchéGli oncologi del Pascale aprono il confronto tra otto regioni su cure e innovazioni: “Più diagnosi precoci e cure integrate” Colpisce il doppio degli... Altri aggiornamenti su Apnee ostruttive Temi più discussi: Giornata del sonno, sei milioni di italiani soffrono di apnee notturne senza saperlo; NELLA GIORNATA DEL SONNO, GLI SPECIALISTI DELLE AZIENDE SANITARIE SOTTOLINEANO L’IMPORTANZA DEL DORMIRE BENE; Sonno, dai disturbi del riposo al social jetlag. I rischi per la salute; Giornata Mondiale del Sonno. Apnee notturne, un fattore di rischio per diverse malattie. I consigli dell’esperto. Giornata mondiale del sonno, dai disturbi del riposo al social jetlag: i rischiLeggi su Sky TG24 l'articolo Giornata mondiale del sonno, dai disturbi del riposo al social jetlag: i rischi ... tg24.sky.it Trasporti e sicurezza, quanto possono pesare i disturbi del sonno, dall’insonnia alle apnee notturneLa diagnosi precoce e il trattamento dei disturbi del sonno rappresentano una misura di prevenzione essenziale non solo per la salute individuale dei lavoratori, ma anche per la sicurezza del ... quifinanza.it La sindrome delle apnee ostruttive (Osas) in Italia ha una prevalenza del 20%. Considerata a lungo una patologia maschile, nelle donne è ancora sottostimata. - facebook.com facebook