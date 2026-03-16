Antonelli nella storia | primo Gp vinto a 19 anni

A 19 anni, Antonelli ha vinto il suo primo Gran Premio, entrando nella storia. Quattro lustri dopo l’ultimo successo di un italiano, avvenuto con Fisichella, Kimi ha conquistato il GP in Cina. La sua passione per le corse nacque all’età di sette anni, quando suo padre, che correva con le Gran Turismo, non riuscì a farlo entrare nel paddock.

A quattro lustri dall’ultimo trionfo di un italiano (Fisichella), Kimi conquista la Cina. Il destino si materializzò quando aveva 7 anni e papà Marco, che correva con le Gran Turismo, non riusciva a farlo entrare nel paddock. Niente badge, troppo piccolo. Allora s’inventò un escamotage: fece impilare una serie di gomme su un carrello, infilò nel buco il pargolo, gli impose di non fiatare, mise un ombrello aperto a coprirlo (necessario per non surriscaldare gli pneumatici al sole) e passò il controllo. Da quei box Andrea Kimi Antonelli non è più uscito. E ieri a Shanghai, a 19 anni e mezzo, è diventato il primo pilota italiano a vincere un gp 20 anni esatti dopo Giancarlo Fisichella. 🔗 Leggi su Laverita.info

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