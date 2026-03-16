Antonella Fiordelisi si prepara a vivere una nuova avventura a sorpresa

Da 361magazine.com 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Antonella Fiordelisi sta per intraprendere una nuova avventura, annunciata come a sorpresa. La influencer ha condiviso l’entusiasmo per questa esperienza senza rivelare dettagli specifici. La domanda su dove la condurrà questa novità rimane senza risposta, mentre lei si prepara a vivere questa fase ancora tutta da scoprire. La curiosità cresce tra i suoi follower, che attendono aggiornamenti.

. Dove la porterà il suo Giulio?. Tra valigie chiuse in fretta, messaggi misteriosi e un sorriso che tradisce curiosità, Antonella Fiordelisi si prepara a vivere una sorpresa che sa di avventura. A organizzarla è Giulio, che questa volta ha deciso di alzare l’asticella del romanticismo: niente indizi, niente spoiler, solo una promessa — una destinazione completamente segreta. Leggi anche  Uno scatto, una tempesta social: la risposta tagliente di Sonia Bruganelli La scena sembra uscita da un film romantico. Antonella arriva all’aeroporto senza sapere dove sta andando. Giulio le consegna soltanto una busta con poche istruzioni: passaporto, occhiali da sole e la voglia di lasciarsi sorprendere. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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