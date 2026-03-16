Antonella Elia relazione tossica con Pietro Delle Piane | Il matrimonio era diventato un fardello

Antonella Elia ha parlato della fine della sua relazione con Pietro Delle Piane durante un'intervista a Verissimo. Ha descritto il rapporto come tossico e ha dichiarato che il matrimonio era diventato un fardello difficile da portare. La showgirl ha condiviso dettagli sulla loro storia, senza entrare in motivazioni o giudizi. La sua testimonianza si concentra sulle sue percezioni e sui cambiamenti avvenuti nel tempo.

Nuove rivelazioni di Antonella Elia sulla fine della sua storia d’amore con Pietro Delle Piane, cosa ha detto a Verissimo. Ieri a Verissimo è approdata anche Antonella Elia tra gli ospiti di Silvia Toffanin, dove è tornata a parlare anche della fine della sua storia d’amore con Pietro Delle Piane. I due sembravano convinti di voler convolare a nozze, poche settimane dopo averlo annunciato in televisione però si sono detti addio. La showgirl ha svelato: “Improvvisamente questo matrimonio è diventato un fardello, anche perché era molto pubblico, molto spettacolare. Eravamo molto personaggi dello spettacolo. Regalavamo tutta la nostra privacy e la nostra intimità e questo matrimonio sembrava dover diventare un business. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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