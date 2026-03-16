Anticipare i cambiamenti | nasce il Fondo di comunità della Valsassina

È stato istituito il Fondo di comunità della Valsassina, il primo in regione gestito dalla Fondazione comunitaria del Lecchese. L’obiettivo dichiarato dagli enti coinvolti è di creare uno strumento che consenta di affrontare in modo attivo le sfide legate ai mutamenti demografici, sociali, ambientali ed economici della zona. Il fondo nasce con l’intento di rispondere prontamente alle trasformazioni in corso, senza aspettare che si sviluppino in modo incontrollato.

È il primo sovracomunale tra quelli che fanno capo alla Fondazione comunitaria del Lecchese: a formarlo cittadini, Banca della Valsassina e consorzio Consolida. Sosterrà progetti sociali, culturali e ambientali Nasce il Fondo di comunità della Valsassina. Il primo sovracomunale, tra quelli che fanno capo alla Fondazione comunitaria del Lecchese: un modo, secondo gli enti coinvolti, per “anticipare, rispondere e non subire passivamente i cambiamenti demografici, sociali, ambientali ed economici che attendono l’intera comunità valsassinese”. Mercoledì 11 marzo, presso lo studio della notaio Laura Piffaretti, si è costituito il Fondo di comunità della Valsassina. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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