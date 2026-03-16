Anormale gli NFF pubblicano il nuovo singolo

“(A)normale”, il nuovo singolo degli NFF: è un brano scomodo, ma necessario. Non consola, non alleggerisce. Interroga. E nel farlo, mette a nudo quella zona fragile e silenziosa in cui molti si sono riconosciuti almeno una volta. Con “(A)normale”, la band affonda senza protezioni nel territorio dell’angoscia esistenziale, mettendo al centro una voce che osserva il mondo, si guarda intorno e non trova un punto fermo. Non c’è una risposta netta. C’è solo una tensione costante tra ciò che si è e ciò che si dovrebbe essere. Il percorso degli NFF inizia nel 2021 dall’incontro tra Federico Favaro (batteria) e Nicola Falsone (basso), già attivi in diversi progetti musicali. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

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