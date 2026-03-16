A Forlì viene presentata una nuova biografia di Annalena Tonelli, figura nota per il suo impegno umanitario. L'evento si concentra sulla narrazione della sua vita, offrendo dettagli sulla sua attività e sui momenti significativi della sua carriera. La presentazione mira a offrire un'interpretazione aggiornata della sua storia, senza entrare in analisi o giudizi.

La memoria di Annalena Tonelli si risveglia a Forlì con la presentazione di una nuova biografia che promette di ridefinire la sua eredità. Il volume, opera della giornalista Rachel Pieh Jones, verrà lanciato il 20 marzo presso il Centro per la pace della città romagnola. L’evento non è solo un omaggio postumo, ma un atto concreto di continuità tra la storia locale e l’impegno internazionale. La missione della missionaria laica forlivese, conclusasi tragicamente nel 2003 in Somalia, trova nuova linfa attraverso questo testo tradotto dall’inglese. Il libro, edito dalle Edizioni Padova, non si limita a raccontare i fatti, ma esplora l’anima di una donna che ha scelto di diventare nessuno per servire gli ultimi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Annalena Tonelli: la biografia che ridefinisce il suo

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