Anderson domina la notte degli Oscar | trionfo di Una battaglia dopo l' altra

La notte degli Oscar 2026 incorona "Una battaglia dopo l'altra": il film diretto da Paul Thomas Anderson è il grande trionfatore della 98esima edizione degli Academy Awards, andata in scena al Dolby Theatre di Los Angeles e presentata, per il secondo anno consecutivo, dal comico e conduttore Conan O'Brien. Dopo aver vinto quasi tutti i principali premi della stagione, la pellicola era favorita e si è aggiudicata il premio più prestigioso, quello per il Miglior film, mentre Anderson - dopo decenni di candidature e riconoscimenti - ha conquistato finalmente la statuetta per la Miglior regia. Con sei Oscar, la pellicola è stata la più premiata... 🔗 Leggi su Iltempo.it

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Tutto quello che riguarda Anderson domina

Temi più discussi: Oscar 2026, trionfa Paul Thomas Anderson con tre statuette; Oscar 2026, Una battaglia dopo l’altra domina la notte degli Academy; Oscar 2026, i pronostici dei bookmakers sui film vincitori; Oscar 2026, i favoriti secondo i bookmaker.

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