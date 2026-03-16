Ancora tu – Federica Crippa | una sola persona ma molte mani

Dal 1968, anno della sua fondazione, l’Università di Bergamo ha formato migliaia di studenti, tra ragazze e ragazzi. La cantante Federica Crippa ha pubblicato il brano “Ancora tu”, che si ispira a questa realtà, e nel testo si parla di una sola persona che rappresenta molte mani. La canzone si concentra sul valore del contributo individuale all’interno di un gruppo.

Dalla sua fondazione nel 1968, migliaia di ragazze e ragazzi si sono formati all’Università di Bergamo. Lo spazio di Ancora tu fornisce l’occasione per incontrare alcuni di loro, che a partire da quell’esperienza hanno costruito un percorso di senso e di vita. Il proprio percorso. Non necessariamente casi di successo esemplare, anche se ci sono pure quelli. Vi si trovano figure che negli anni universitari, e grazie a quegli anni, hanno definito loro stessi sul piano umano oltre che professionale, e che ci raccontano chi sono ora, come era l’università ai loro tempi, come è stato tornare nei luoghi in cui si era tutti giovani e belli (o così piace raccontarsi). 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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