Un uomo di 50 anni è stato portato a processo dopo aver evaso dai domiciliari 120 volte in sette mesi. Le azioni sono state registrate da numerose telecamere di sorveglianza installate dai carabinieri, che hanno documentato le sue uscite ripetute. L’uomo, coinvolto in questa vicenda, si trova ora davanti a un procedimento legale. Le autorità hanno raccolto le immagini come prova delle sue infrazioni.

Spesso l’uscio di casa si apriva anche più volte al giorno, nonostante le restrizioni stabilite da un giudice. Un 50enne di Foggia e residente a Montemarciano, nelle Marche, è a processo ad Ancona. L’accusa è, ovviamente, di evasione. L’uomo era stato relegato ai domiciliari perché indiziato in un caso riguardante un giro di droga. Nonostante la misura cautelare, tra ottobre 2017 e maggio 2018 l’uomo sarebbe uscito di casa decine di volte. A immortalarlo diverse telecamere di sorveglianza, che i carabinieri avevano installato appositamente davanti a casa sua per monitorare eventuali contatti con spacciatori dopo l’arresto dell’indagato. I complici non sono mai comparsi; in compenso però l’uomo è stato sorpreso violare I domiciliari per brevi lassi di tempo per poi rientrare in casa poco dopo. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Ancona, evade dai domiciliari 120 volte in sette mesi: 50enne a processo

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