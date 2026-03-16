Amy Madigan, attrice americana, aveva trascorso circa quarant’anni lontana dai riflettori prima di ricevere la sua prima nomination all’Oscar nel 1986. Ieri, ha conquistato il premio per il suo ruolo nel film “Weapons” dopo una lunga carriera dedicata al cinema e alla televisione. La vittoria segna un momento importante per la sua esperienza professionale.

Ricevette la sua prima nomination all'Oscar nel 1986, e lo ha vinto ieri per “Weapons” dopo una carriera perlopiù da caratterista Amy Magidan ha cominciato il suo discorso per la premiazione come miglior attrice non protagonista agli Oscar con una risata energica, un po’ ambigua e a momenti inquietante, tutti tratti in comune con il personaggio eccentrico e angosciante che ha interpretato in Weapons. Può darsi che buona parte del pubblico oggi l’abbia scoperta solo con il ruolo di Gladys nel chiacchierato horror scritto e diretto da Zach Cregger, ma Madigan, che ha 75 anni, è una caratterista con un centinaio di ruoli all’attivo sia nel cinema che nella tv. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Amy Madigan era rimasta in disparte per quarant’anni

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È fantastico! ", ha gridato Amy Madigan mentre stringeva l'Oscar, aggiungendo con una risata di aver preparato il discorso la sera prima depilandosi le gambe, anche se per la serata aveva scelto di indossare i pantaloni. Agli Oscar 2026 c’è stato un momento - facebook.com facebook

Jessie Buckley, Amy Madigan e Michael B. Jordan in posa con i rispettivi Oscar. x.com