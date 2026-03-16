Amore tempo e memoria | vite in attesa di Partenze

LA RECENSIONE. Inevitabilmente l’autobiografia di uno scrittore non si può comporre che di frammenti, scaglie di vita che s’intrecciano e s’impastano di reale e di immaginario, di passato e di un ipotetico futuro che tarda però - con l’avanzare dell’età - ad apparire sempre più credibile. Come più volte dichiarato, l’ultimo romanzo di Julian Barnes, «Partenze» (Einaudi nella sempre puntuale traduzione di Susanna Basso, a cui molti dei più grandi scrittori contemporanei devono il loro successo in Italia) sarà l’ultimo libro dell’autore inglese. Un testo multiforme, fatto al tempo stesso di racconti sotto forma di capitoli, ma dalla compattezza straordinaria. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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