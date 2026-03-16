Among Us | una puntata sulle leggende di Bergamo

Tre amici si incontrano a Bergamo per condividere storie, notizie e curiosità, tutte di loro autentiche. Durante l’incontro, uno di loro inizia a mentire, creando un elemento di mistero tra i partecipanti. La puntata si concentra sulla dinamica tra i protagonisti e sulla scoperta di chi possa essere l’Impostore Inconsapevole. L’intera vicenda si svolge in un’atmosfera di tensione e sorprese.

Tre amici, altrettante storie, notizie, curiosità. Sono tutti sinceri. Eppure, uno di loro mente. Come è possibile? E chi di loro è l’Impostore Inconsapevole? Lo scoprirete ascoltando Among us. Da un’idea di Mattia Lucchini ed Agatha Christie, con un titolo che strizza l’occhio all’intrattenimento per giovanissimi (quando si tratta di fare audience, UniBg OnAir non guarda in faccia a nessuno), un modo di ragionare sorridendo sulle fake news, come si formano e come si possono, forse, smascherare. Per cominciare, il 18 marzo, una puntata sulle leggende di Bergamo. Tra draghi, coccodrilli ed elfi scoprirete tre storie legate a tre chiese della bergamasca. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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