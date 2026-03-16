Durante la cerimonia degli Oscar 2026, l’attrice irlandese Jessie Buckley, 36 anni, ha ricevuto il premio come miglior attrice protagonista per il film Hamnet. Sul palco del Dolby Theatre, ha dedicato il riconoscimento alla figlia e ha pronunciato la frase: «Amo essere la tua mamma». La sua esperienza personale si è intrecciata con il momento di celebrazione, creando un passaggio intenso e autentico.

L a notte degli Oscar 2026 ha avuto un momento sospeso, intimo, quando Jessie Buckley, 36 anni, è salita sul palco del Dolby Theatre per ritirare la statuetta come miglior attrice protagonista per Hamnet. Un traguardo storico: è la prima attrice irlandese a vincere in questa categoria. Ma più che una celebrazione, il suo è stato un discorso attraversato da una parola precisa, ripetuta più volte con emozione: maternità. L’attrice ha parlato della figlia di otto mesi, della sua famiglia e della forza delle donne, trasformando la cerimonia in qualcosa di sorprendentemente personale. Jessie Buckley, carriera e stile. guarda le foto Leggi anche › Oscar 2026, tutti i vincitori: “Una battaglia dopo l’altra” vince 6 Oscar Jessie Buckley, un Oscar da mamma. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - «Amo essere la tua mamma». L'attrice irlandese vince l'Oscar come miglior protagonista e incanta tutti con la dedica alla figlia e al "caos" dei genitori

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