Al Masters 1000 di Indian Wells, Jannik Sinner ha vinto il suo primo titolo del 2026, battendo in finale Daniil Medvedev con due set 7-6 7-6. La partita si è conclusa con Sinner che ha superato un avversario in forma, in una finale molto combattuta. L’evento ha visto il giocatore italiano trionfare sul campo, consolidando la sua presenza nel circuito.

Il Masters 1000 di Indian Wells si è concluso con il trionfo di Jannik Sinner, che ha battuto in finale un redivivo Daniil Medvedev per 7-6 7-6 centrando il primo titolo del 2026. Di questo e di tanto altro si è parlato nell’ultima puntata di TennisMania, trasmissione condotta da Dario Puppo e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospiti Massimiliano Ambesi e Guido Monaco. “ Con quella di ieri sono 9 vittorie consecutive sul cemento contro Medvedev. Non è una roba banale. È qualcosa di una portata enorme, perché giocatori come Medvedev su quella superficie se ne sono visti pochi nella storia, e se lo batti nove volte di fila significa tanto. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ambesi: “La questione fisica per Sinner si pone quando la partita si allunga. Miami il giardino di casa”

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