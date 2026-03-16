Altro che Juve 85 milioni | l’Inter vende davvero Thuram

Marcus Thuram potrebbe lasciare l’Inter a fine stagione con una trattativa che, inizialmente, aveva coinvolto anche la Juventus. Tuttavia, la destinazione del calciatore potrebbe essere un’altra società. La cessione di Thuram rappresenta un’operazione importante per i nerazzurri, che stanno valutando le offerte ricevute. La trattativa è ancora in corso e non ci sono conferme definitive sulla destinazione finale.

Mercato Napoli, Di Gennaro svela: «Mi aspetto questi colpi per l’anno prossimo». A chi si è riferito Boga ha stregato la Juventus: nessun dubbio sul riscatto! Da separato in casa al Nizza a trascinatore dei bianconeri, dentro al suo magic moment Lecce, Sticchi Damiani: «Campionato difficile, ma abbiamo chance importanti di salvarci. Sui 118 anni di storia del club.» Infortunio Buksa, c’è lesione! L’esito degli esami strumentali: il comunicato dell’Udinese Parma, Pellegrino il dominatore dell’aria: i colpi di testa dell’argentino sono l’arma in più! Il dato impressionante Mercato Napoli, Di Gennaro svela: «Mi aspetto questi colpi per l’anno prossimo». 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Altro che Juve, 85 milioni: l’Inter vende davvero Thuram Articoli correlati Leggi anche: Calciomercato Inter, Thuram in Premier per 85 milioni? Secondo Accomando… Leggi anche: Altro che Juve o Inter, Carnesecchi se ne va all’estero: 40 milioni Approfondimenti e contenuti su Altro che Juve 85 milioni l'Inter vende... Temi più discussi: Calcio Serie C – Doppia rimonta per la Juve U23: col Forlì pari per 2-2; Carlo Nesti: Toro: da D'Aversa a Cairo, da Cairo a Marengo; La proposta dell'UEC sui premi UEFA: dall'Inter alla Juve, come cambierebbero i ricavi per i club italiani; JUVE PRONTA A CHIUDERE PER MARCUS THURAM: ECCO IL PREZZO!. Altro che Inter-Juve, viaggio alla scoperta del San Valentino che gioca in Prima CategoriaC’è un San Valentino che illumina San Siro e vale milioni, quello di Inter-Juventus davanti a spalti sold out. E poi ce n’è un altro, più silenzioso ma non meno autentico, che si gioca in Campania, ... tuttomercatoweb.com Altro che San Valentino, sfida Inter-Juve per Norton-Cuffy: è un profilo da Oaktree, al contrario di PerisicChe il derby d’Italia non fosse territorio per rose e innamorati, non è certo una novità. Nella giornata di oggi, è filtrata l’indiscrezione secondo cui Juventus-Inter, per la prima volta nella storia ... tuttomercatoweb.com Ha caricato la sua cagnolina sulla schiena perché non aveva altro modo per riportarla a casa. Don Pancho, un anziano signore di San Luis Potosí, era appena uscito dal veterinario con la sua fedele compagna Cannella, che aveva appena subito un intervent - facebook.com facebook Ammazza! Ci hai impiegato 2 giorni e non hai trovato altro che questo vecchio retroscena, smentito dai fatti (e da me). A me invece bastano i tuoi post... Riposo, fante Palmaroli, riposo. x.com