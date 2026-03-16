Altro che Juve 85 milioni | l’Inter vende davvero Thuram

Da calcionews24.com 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Marcus Thuram potrebbe lasciare l’Inter a fine stagione con una trattativa che, inizialmente, aveva coinvolto anche la Juventus. Tuttavia, la destinazione del calciatore potrebbe essere un’altra società. La cessione di Thuram rappresenta un’operazione importante per i nerazzurri, che stanno valutando le offerte ricevute. La trattativa è ancora in corso e non ci sono conferme definitive sulla destinazione finale.

Mercato Napoli, Di Gennaro svela: «Mi aspetto questi colpi per l’anno prossimo». A chi si è riferito Boga ha stregato la Juventus: nessun dubbio sul riscatto! Da separato in casa al Nizza a trascinatore dei bianconeri, dentro al suo magic moment Lecce, Sticchi Damiani: «Campionato difficile, ma abbiamo chance importanti di salvarci. Sui 118 anni di storia del club.» Infortunio Buksa, c’è lesione! L’esito degli esami strumentali: il comunicato dell’Udinese Parma, Pellegrino il dominatore dell’aria: i colpi di testa dell’argentino sono l’arma in più! Il dato impressionante Mercato Napoli, Di Gennaro svela: «Mi aspetto questi colpi per l’anno prossimo». 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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