Almanacco | Lunedì 16 marzo | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Il 16 marzo è il 75º giorno dell’anno nel calendario gregoriano, o il 76º negli anni bisestili. In questa data si ricordano alcuni eventi storici e si celebrano i compleanni di diverse personalità. Viene anche indicato il santo del giorno e un proverbio popolare. Mancano 290 giorni alla conclusione dell’anno.

Il 16 marzo è il 75º giorno del calendario gregoriano (il 76º negli anni bisestili). Mancano 290 giorni alla fine dell'anno. 1942 - Viene approvato con regio decreto legge 16 marzo 1942-XX n.262 il testo del nuovo codice civile italiano 1995 - Stati Uniti d'America: il Mississippi ratifica formalmente il 13° emendamento della Costituzione, originario del 1865, divenendo l'ultimo degli Stati federati ad approvare l'abolizione della schiavitù PisaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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