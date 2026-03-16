Almanacco del 16 marzo | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

L’almanacco del 16 marzo raccoglie eventi storici, compleanni di personaggi famosi e ricorrenze religiose. Vengono ricordate invenzioni che hanno cambiato il corso della storia e fatti curiosi che si sono verificati in questa data. Ogni anno, questa giornata si distingue per avvenimenti significativi e personaggi noti nati o morti in questa data.

Dai compleanni vip alle invenzioni che hanno rivoluzionato la storia dell'umanità, arrivando fino a ricordare gli accadimenti straordinari e più curiosi. Ecco cosa è successo nel corso dei secoli oggi lunedì 16 marzo, 75° giorno del calendario gregoriano. Mancano 290 giorni alla fine dell'anno. Santo del giorno: Sant'Eriberto. Proverbio: "Vento di Marzo non termina presto". 1924 - Il re d'Italia Vittorio Emanuele III di Savoia si reca a Fiume. 1946 - Umberto II di Savoia firma il decreto luogotenenziale n°98 con cui viene indetto il referendum che avrebbe portato alla nascita della Repubblica Italiana 1966 - Viene lanciata da John F. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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